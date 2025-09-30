フェリシモの８月中間期業績は計画上振れ フェリシモの８月中間期業績は計画上振れ

フェリシモ<3396.T>がこの日の取引終了後、集計中の８月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の１０００万円から２億２００万円（前年同期１５００万円の赤字）、最終利益が５０００万円から２億１５００万円（同２４００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表した。



売上高は１４７億８９００万円から１４２億５５００万円（前年同期比微増）へ下振れたものの、ファッションの特定商品のバリューチェーン（企画、生産、販売体制）を見直し、各工程を一体化する新手法の導入によってヒット商品を創出することで売上原価が減少したことが利益を押し上げた。また、前期４月から運営を開始した神戸ポートタワーで著名アーティストや人気キャラクターとのコラボ企画が奏功し、集客数が増加したことも寄与した。



