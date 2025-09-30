

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





49786.48 ボリンジャー:＋3σ(26週)

48384.72 ボリンジャー:＋3σ(13週)

47677.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)

46530.61 ボリンジャー:＋2σ(26週)

46495.34 ボリンジャー:＋2σ(13週)

46419.95 ボリンジャー:＋2σ(25日)

45368.38 6日移動平均線

45174.11 均衡表転換線(日足)

45162.78 ボリンジャー:＋1σ(25日)



44932.63 ★日経平均株価30日終値



44605.96 ボリンジャー:＋1σ(13週)

43905.62 25日移動平均線

43843.96 均衡表基準線(日足)

43274.75 ボリンジャー:＋1σ(26週)

42851.64 均衡表転換線(週足)

42716.57 13週移動平均線

42648.46 ボリンジャー:-1σ(25日)

42301.71 均衡表雲上限(日足)

41588.22 75日移動平均線

41391.29 ボリンジャー:-2σ(25日)

40827.19 ボリンジャー:-1σ(13週)

40708.31 均衡表雲下限(日足)

40134.13 ボリンジャー:-3σ(25日)

40018.89 26週移動平均線

39152.09 200日移動平均線

38937.81 ボリンジャー:-2σ(13週)

38322.75 均衡表基準線(週足)

37048.43 ボリンジャー:-3σ(13週)

36763.03 ボリンジャー:-1σ(26週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35391.30 均衡表雲上限(週足)

33507.17 ボリンジャー:-2σ(26週)

30251.30 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 45.31(前日70.09)

ST.Slow(9日) 67.00(前日81.87)



ST.Fast(13週) 89.38(前日89.91)

ST.Slow(13週) 91.40(前日91.57)



［2025年9月30日］



株探ニュース

