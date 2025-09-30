　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


49786.48　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
48384.72　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
47677.11　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
46530.61　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
46495.34　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
46419.95　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
45368.38　　6日移動平均線
45174.11　　均衡表転換線(日足)
45162.78　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

44932.63　　★日経平均株価30日終値

44605.96　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
43905.62　　25日移動平均線
43843.96　　均衡表基準線(日足)
43274.75　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
42851.64　　均衡表転換線(週足)
42716.57　　13週移動平均線
42648.46　　ボリンジャー:-1σ(25日)
42301.71　　均衡表雲上限(日足)
41588.22　　75日移動平均線
41391.29　　ボリンジャー:-2σ(25日)
40827.19　　ボリンジャー:-1σ(13週)
40708.31　　均衡表雲下限(日足)
40134.13　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40018.89　　26週移動平均線
39152.09　　200日移動平均線
38937.81　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38322.75　　均衡表基準線(週足)
37048.43　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36763.03　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35391.30　　均衡表雲上限(週足)
33507.17　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30251.30　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　45.31(前日70.09)
ST.Slow(9日)　　67.00(前日81.87)

ST.Fast(13週)　 89.38(前日89.91)
ST.Slow(13週)　 91.40(前日91.57)

［2025年9月30日］

株探ニュース