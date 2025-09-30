　9月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3024銘柄。東証終値比で上昇は1965銘柄、下落は1000銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが116銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3089>　Ｔアルファ　　　　 1380　　+252（ +22.3%）
2位 <9240>　デリバリコン　　　　550　　 +94（ +20.6%）
3位 <3396>　フェリシモ　　　　 1007　　+153（ +17.9%）
4位 <5076>　インフロニア　　　 1806　+267.0（ +17.3%）
5位 <6083>　ＥＲＩＨＤ　　　　 3450　　+493（ +16.7%）
6位 <2375>　ギグワークス　　　　280　　 +30（ +12.0%）
7位 <425A>　ＧＸ純金　　　　　　338　 +30.7（ +10.0%）
8位 <2975>　スターマイカ　　　 1300　　+116（　+9.8%）
9位 <2743>　ピクセル　　　　　　149　　 +13（　+9.6%）
10位 <3323>　レカム　　　　　　　143　　 +10（　+7.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4056>　ニューラルＧ　　　　580　　-164（ -22.0%）
2位 <7182>　ゆうちょ銀　　　 1508.5　-306.0（ -16.9%）
3位 <5246>　エレメンツ　　　　　853　　-157（ -15.5%）
4位 <6590>　芝浦　　　　　　　11385　 -1695（ -13.0%）
5位 <9610>　ウィルソンＷ　　　154.1　　-7.9（　-4.9%）
6位 <2685>　アンドＳＴ　　　　 2861　　-137（　-4.6%）
7位 <5029>　サークレイス　　 1049.2　 -43.8（　-4.0%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　　-0.4（　-4.0%）
9位 <2354>　ＹＥデジタル　　　　709　　 -27（　-3.7%）
10位 <7292>　村上開明　　　　　 7069　　-241（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6976>　太陽誘電　　　　 3355.5　 +45.5（　+1.4%）
2位 <6532>　ベイカレント　　 8793.9　 +93.9（　+1.1%）
3位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2004　 +13.0（　+0.7%）
4位 <4519>　中外薬　　　　　 6486.9　 +38.9（　+0.6%）
5位 <6758>　ソニーＧ　　　　 4281.9　 +22.9（　+0.5%）
6位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　　20584　　+109（　+0.5%）
7位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　 3377.1　 +16.1（　+0.5%）
8位 <7731>　ニコン　　　　　 1733.1　　+8.1（　+0.5%）
9位 <4452>　花王　　　　　　 6480.1　 +29.1（　+0.5%）
10位 <5802>　住友電　　　　　　 4237　　 +19（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4503>　アステラス　　　　 1550　 -50.5（　-3.2%）
2位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　835　 -16.3（　-1.9%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 1682　　 -29（　-1.7%）
4位 <8267>　イオン　　　　　 1770.1　 -24.9（　-1.4%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　18545　　-140（　-0.7%）
6位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　803　　-6.0（　-0.7%）
7位 <8002>　丸紅　　　　　　　 3671　 -27.0（　-0.7%）
8位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 4712.2　 -26.8（　-0.6%）
9位 <8015>　豊田通商　　　　 4086.9　 -15.1（　-0.4%）
10位 <9531>　東ガス　　　　　 5245.1　 -18.9（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース