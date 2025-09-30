9月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3024銘柄。東証終値比で上昇は1965銘柄、下落は1000銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが116銘柄、値下がりは100銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円安と売られている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <3089> Ｔアルファ 1380 +252（ +22.3%）

2位 <9240> デリバリコン 550 +94（ +20.6%）

3位 <3396> フェリシモ 1007 +153（ +17.9%）

4位 <5076> インフロニア 1806 +267.0（ +17.3%）

5位 <6083> ＥＲＩＨＤ 3450 +493（ +16.7%）

6位 <2375> ギグワークス 280 +30（ +12.0%）

7位 <425A> ＧＸ純金 338 +30.7（ +10.0%）

8位 <2975> スターマイカ 1300 +116（ +9.8%）

9位 <2743> ピクセル 149 +13（ +9.6%）

10位 <3323> レカム 143 +10（ +7.5%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4056> ニューラルＧ 580 -164（ -22.0%）

2位 <7182> ゆうちょ銀 1508.5 -306.0（ -16.9%）

3位 <5246> エレメンツ 853 -157（ -15.5%）

4位 <6590> 芝浦 11385 -1695（ -13.0%）

5位 <9610> ウィルソンＷ 154.1 -7.9（ -4.9%）

6位 <2685> アンドＳＴ 2861 -137（ -4.6%）

7位 <5029> サークレイス 1049.2 -43.8（ -4.0%）

8位 <8918> ランド 9.6 -0.4（ -4.0%）

9位 <2354> ＹＥデジタル 709 -27（ -3.7%）

10位 <7292> 村上開明 7069 -241（ -3.3%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6976> 太陽誘電 3355.5 +45.5（ +1.4%）

2位 <6532> ベイカレント 8793.9 +93.9（ +1.1%）

3位 <3382> セブン＆アイ 2004 +13.0（ +0.7%）

4位 <4519> 中外薬 6486.9 +38.9（ +0.6%）

5位 <6758> ソニーＧ 4281.9 +22.9（ +0.5%）

6位 <7741> ＨＯＹＡ 20584 +109（ +0.5%）

7位 <9147> ＮＸＨＤ 3377.1 +16.1（ +0.5%）

8位 <7731> ニコン 1733.1 +8.1（ +0.5%）

9位 <4452> 花王 6480.1 +29.1（ +0.5%）

10位 <5802> 住友電 4237 +19（ +0.5%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <4503> アステラス 1550 -50.5（ -3.2%）

2位 <4188> 三菱ケミＧ 835 -16.3（ -1.9%）

3位 <4506> 住友ファーマ 1682 -29（ -1.7%）

4位 <8267> イオン 1770.1 -24.9（ -1.4%）

5位 <9984> ＳＢＧ 18545 -140（ -0.7%）

6位 <3861> 王子ＨＤ 803 -6.0（ -0.7%）

7位 <8002> 丸紅 3671 -27.0（ -0.7%）

8位 <6701> ＮＥＣ 4712.2 -26.8（ -0.6%）

9位 <8015> 豊田通商 4086.9 -15.1（ -0.4%）

10位 <9531> 東ガス 5245.1 -18.9（ -0.4%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



