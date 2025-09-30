「ノースサファリサッポロ」はまもなく午後５時に閉園します。



最終日の様子はどうなっているのでしょうか。



駐車場には道外からの車も見られ、東京や千葉から来たという人もいました。



開園の午前１０時に多くの車が一気に来場していました。



先ほど、お母さんとお子さん２人で来たご家族に出会いました。



娘さんはいま大学生で、生まれた頃にここができたということで、お母さんは「子どもの成長とともに思い出があるので寂しい」と話していました。





息子さんは今は獣医学の道に進む勉強をしているということです。ノースサファリサッポロは家族の思い出や少年の夢を育んだ場所でもあると感じました。ただ、さまざまな問題が置き去りにされていた２０年間でもありました。今もライオンを含む３００頭以上がいて、引き取り手が決まっていない動物もいます。館内には寄せ書きスペースが設けられており、「すべての動物が幸せになれるようにお願いします。信じていますね。」という来園者から動物園側への強いメッセージもありました。１０組以上の方々にお話を聞きましたが、みなさん気にしていたのは動物のこれからのことでした。きょうで２０年の歴史に幕を閉じますが、みなさん純粋に楽しんだり思い出に浸ったりというわけにはいかず、この動物園に思い出があり、この動物園のことが好きな人ほど動物たちの今後のことへ気持ちが向いてしまうようです。ノースサファリサッポロは午後５時に閉園する予定です。