9月29日、Number_iの平野紫耀が自らのInstagramを更新。ストーリーズをアップしたが、そこに写った彼の近影が話題となっている。

平野は、同日深夜からストーリーズを連投。メンバーの岸優太との食事の様子をはじめ、プライベートショットを次々とアップした。仲むつまじい2人の姿を見進めると、最後には平野の自撮りショットがアップされているのだが、その姿にファンがざわついたのだ。

「最後に写っていたのは、髪を青く染めた平野さんの姿でした。《鮮やかなヒラノBLUE》とコメントをつづり、上目遣いで自撮りするショットに、ファンは驚きました。直近の平野さんの髪色は赤でしたから、無理もありません」（芸能プロ関係者）

実際、Xには、青色ヘアスタイルが似合う平野への絶賛の声が集まった。

《髪色BLUEになってんじゃん!!》

《赤髪も青髪も似合うの平野紫耀すぎる!》

《ここまで来たらもう全カラーやってほしい》

奇抜な髪色に挑戦し続ける平野。どの髪色もそつなくキメる、彼のポテンシャルの高さが垣間見える。最近の平野の“奇抜化”は止まることを知らないと、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「2024年1月には、コスメブランド『イヴ・サンローラン・ボーテ』の『アジア アンバサダー』に就任しました。アイコンリップである『ルージュ ピュールクチュール』の新CMに登場することが決定した際の会見では、シルバーに近い金髪姿で会場に現れました。黒のスーツでシックに決めた衣装と、金髪のコントラストが目を引くビジュアルに、ファンは釘づけになっていました」

さらに2025年7月には、世界的ブランド『ルイ・ヴィトン』の「ビジョナリー・ジャーニー」展に参加。全身デニムコーデというカジュアルなスタイルで登場し、髪色は赤に変化していた。当時も、その変貌にファンは仰天していた。

「平野さんが、旧ジャニーズ事務所を退所したのは2023年5月。そこから“アイドル”という枠を飛び出し、いまでは世界的な“アーティスト”としての道を歩んでいます。あえて奇抜な格好をするのは、彼のイメージ戦略のひとつなのでしょう」（同前）

ファンならずとも、その動向から目が離せない。