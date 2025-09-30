ダイケン、今期経常を50％下方修正

ダイケン <5900> [東証Ｓ] が9月30日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の5億円(非連結)→2億5000万円に50.0％下方修正した。

同時に、3-8月期(上期)の連結経常損益も従来予想の1億1000万円の黒字(非連結)→200万円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第２四半期累計期間における売上高に関しましては、建築物省エネ法などの改正や建設コストの上昇、住宅ローン金利の影響を受けて、分譲住宅等の新設着工戸数が大きく減少するなど厳しい状況なりました。また、エネルギー需要の変化を受け、ホームタンクが伸び悩んだことや物置の販売が減少したことなどから、業績予想を下回る見通しとなりました。損益面につきましては、労働市場における賃金の押し上げの情勢を受けて、労務費が大きくなったことやシステム更新による一時費用の影響により、営業利益、経常利益、中間純利益ともに前回の業績予想を下回ることが見込まれます。なお、今後は連結業績予想のみの開示を予定しておりますので、通期個別業績予想については取り下げいたします。（注）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は今後様々な要因により異なる場合があります。

