40歳・中川翔子、“初3ショット”出産に祝福の声「2600×2は凄いぞ」「産後すぐでこれは凄い…」
タレントの中川翔子（40）が30日、双子の出産をSNSで報告。たくさんの祝福が寄せられている。
【写真】「2人とも2600g越え！」中川翔子＆双子“3ショット”
中川は「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」と報告。「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と伝えた。
また生まれたばかりのわが子を公開し「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と母親としての決意を述べ、「二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！名前を呼べるしあわせ大好きだよ」とよろこびを爆発させた。
この報告にSNSでは「無事出産終えて良かった…！」「ずっとツイッタで見てたから嬉しい」「産後すぐでこれは凄い…」「かぁちゃんスゴすぎるて。可愛いふたごちゃんこの世界にようこそ〜」など、祝福の声が続々。また、生まれた双子について「2600×2は凄いぞしょこたん・・・！！」「はぁ…可愛いなぁ…」「可愛い親子初スリーショットだ」という声や、「写真に写ろうと思えるほどお元気そうで良かった」と中川の体調を心配するコメントも寄せられた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしていた。
【写真】「2人とも2600g越え！」中川翔子＆双子“3ショット”
中川は「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」と報告。「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と伝えた。
また生まれたばかりのわが子を公開し「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」と母親としての決意を述べ、「二人ともギュッと指を握ってくれました 可愛すぎる、、！名前を呼べるしあわせ大好きだよ」とよろこびを爆発させた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしていた。