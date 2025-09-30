大谷翔平は5部門で首位 大谷超えの契約金約1160億円でメッツ移籍のソトは盗塁と出塁率でトップ【ナ・リーグ13のメジャー打者指標】
MLBレギュラーシーズンが終わり、ナ・リーグの各打者成績が確定しました。
ドジャース大谷翔平選手は5つの指標で1位を記録。1番打者としての出場機会が多く、146得点をあげたほか、長打率.622、OPS1.014、長打数89、塁打数380がそれぞれリーグトップに。本塁打数はフィリーズのカイル・シュワバー選手にわずか1本及ばず55本の2位でしたが、地区優勝に大きく貢献しました。
また昨年オフにメジャー史上最高額となる15年総額7億6500万ドル(当時約1160億円)でメッツに移籍したフアン・ソト選手は、1位タイの38盗塁をマークし、出塁率は.396でトップに立っています。
▽ナ・リーグ打者成績一覧146得点 大谷翔平(ドジャース)
181安打 ルイス・アラエス(パドレス)
41二塁打 ピート・アロンソ(メッツ)、マット・オルソン(ブレーブス)
17三塁打 コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)
56本塁打 カイル・シュワバー(フィリーズ)
132打点 カイル・シュワバー(フィリーズ)
38盗塁 オニール・クルーズ(パイレーツ)、フアン・ソト（メッツ）
打率.304 トレー・ターナー(フィリーズ)
出塁率.396 フアン・ソト(メッツ)
長打率. 622大谷翔平(ドジャース)
OPS1.014 大谷翔平(ドジャース)
長打数89 大谷翔平(ドジャース)
塁打数380 大谷翔平(ドジャース)