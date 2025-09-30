MLBレギュラーシーズンが終わり、ナ・リーグの各打者成績が確定しました。

ドジャース大谷翔平選手は5つの指標で1位を記録。1番打者としての出場機会が多く、146得点をあげたほか、長打率.622、OPS1.014、長打数89、塁打数380がそれぞれリーグトップに。本塁打数はフィリーズのカイル・シュワバー選手にわずか1本及ばず55本の2位でしたが、地区優勝に大きく貢献しました。

また昨年オフにメジャー史上最高額となる15年総額7億6500万ドル(当時約1160億円)でメッツに移籍したフアン・ソト選手は、1位タイの38盗塁をマークし、出塁率は.396でトップに立っています。

▽ナ・リーグ打者成績一覧

146得点 大谷翔平(ドジャース)181安打 ルイス・アラエス(パドレス)41二塁打 ピート・アロンソ(メッツ)、マット・オルソン(ブレーブス)17三塁打 コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)56本塁打 カイル・シュワバー(フィリーズ)132打点 カイル・シュワバー(フィリーズ)38盗塁 オニール・クルーズ(パイレーツ)、フアン・ソト（メッツ）打率.304 トレー・ターナー(フィリーズ)出塁率.396 フアン・ソト(メッツ)長打率. 622大谷翔平(ドジャース)OPS1.014 大谷翔平(ドジャース)長打数89 大谷翔平(ドジャース)塁打数380 大谷翔平(ドジャース)