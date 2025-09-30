¿åºê°½½÷¡¢30ºÐ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Íñ»ÒÅà·ëÌÀ¤«¤¹¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾ÍèÅª¤Ë¡ÄÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½÷Í¥¿åºê°½½÷¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¡Ê10·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÌÚÍË¿¼Ìë0»þÈ¾¡Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢30ºÐ¤Î»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Íñ»ÒÅà·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉÔÇ¥¾É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£¼ç±é±§³ÀÈþÎ¤¡Ê34¡Ë¤Î¿ÆÍ§Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åºê¤Ï¡Ö30ºÐ¤Î»þ¤ËÍñ»ÒÅà·ë¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À¤Ã¤Æ25¤¯¤é¤¤¤ò²á¤®¤¿»þ¤«¤é¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤à¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬ÃËÀ¤è¤ê¤Ï¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾ÍèÅª¤Ë¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¸±¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤Þ¤¿¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊý¤È2¿Í¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤¤¿¤éÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ò¤¤á¤Æ±é¤¸¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
±§³À¤È¤Ï½é¶¦±é¡£»£±ÆÁ°¤Ï¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤¤¤¸¤ï¤ë¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡¢Á°Æü¤Ï¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¿ÆÍ§Ìò¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢±§³À¤«¤é¡Ö·É¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¤éÈ³¶â¡×¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£