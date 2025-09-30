M!LK山中柔太朗、共演者と意気投合「友達ができました」サッカー観戦の約束も 【できても、できなくても】
【モデルプレス＝2025/09/30】M!LKの山中柔太朗が9月30日、10月9日スタートのテレビ東京系木ドラ24「できても、できなくても」（毎週木曜深夜24時30分〜）の記者会見に、主演の宇垣美里、共演の樋口日奈、上原佑太、渋谷謙人、古屋呂敏、水崎綾女とともに出席。上原と意気投合し、友達になったことを明かした。
今作が同局ドラマ初出演となる山中。「ちょっと難しいテーマのお話だと思うんですけれども、原作とか台本を読ませていただいて、シンプルにキュンキュンするところとか、面白いところとかもたくさんあって一気に読んでしまった」と本作の感想を明かし、自身が演じる月留真央について「クールでミステリアスに見えるんですけど、クールにしようと思ってしているわけじゃなくて、過去から来る不器用なところで無愛想に見えてしまうみたいなところは意識しました」と語った。
この日は、タイトルにちなんで“できたこと”"できなかったこと”についてもトーク。山中は「僕、サッカーがめっちゃ好きなんです。観るのもめっちゃ好きなんですけど、サッカー友達ができました！」と上原と仲良くなったことを報告すると、上原も「本当に嬉しくて！」と微笑み合った。
山中が「こんなに話が合う人はなかなかいないっていうぐらい」と嬉しそうに続けると、上原は「Wikipediaで調べたりして。サッカーだ！と思って。山中さんと仲良くするにはサッカーしかない！と思って、それだけはなんとか抱えていった」「そしたら山中さんが非常に多趣味で運命なんじゃないかってくらい趣味が合うんです」と告白。連絡先も交換したそうで、山中は「Jリーグ（観に）行きたいなっていうのは話しています」と明かした。
2人がトークに花を咲かせる中、渋谷もサッカーが好きなことが判明。しかし、渋谷は「でも全然良いんです！邪魔できないです（笑）」と、この日の会見で大人数になると大人しくなると共演者に暴露されていた通り、謙虚な姿を見せ、場を笑いに包んでいた。
今作は“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカ氏による電子漫画「できても、できなくても」（シーモアコミックス）の実写ドラマ。自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠（宇垣）は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男子・月留真央と出会う物語だ。（modelpress編集部）
