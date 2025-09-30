ÅÄÂ¼Î¼¡¢À¼ÂÓ¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¡¡ÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¹ßÈÄ¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼Î¼¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä£Ó£Î£Ó¤Çº£·î£²£´Æü¤ËÀ¼ÂÓ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÀ¼¤ò¤ä¤é¤ì¤ÆÉñÂæ¹ßÈÄ¤Î·ï¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢£¹·î£²£´Æü¤ËÀ¼ÂÓ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æº£¤Ï¤â¤¦ÉáÃÊ¤Î¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤½¤ÎÀÞ¤Ë¤´¿´ÇÛÄº¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤è¤ê¸ü¤¯¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ïº£·î£³Æü¤Ë¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¤ÎÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤ÎºÝ¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÌò¼Ô¤Ï¡ØÀ¼¡Ù¤¬Ì¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ØÀ¼¡Ù¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö½¼Ê¬¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¶å·î»ÍÆü¤Î½éÆü¤Þ¤Ç¤Ë´°¼£¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¤ò·èÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£