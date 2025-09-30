ワイルドカードシリーズ

米大リーグ・ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）から本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズを行う。当日マウンドに上がることになる人物に、日本ファンも驚いていた。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者などがXで伝えたところによると、球団は初戦の始球式を務める人物を発表。ジョー・ケリー氏だという。

昨季までドジャースに所属した投手。大谷翔平のドジャース移籍に際して背番号17を譲り、お礼としてポルシェを貰ったことで大きな話題となった。

意外な登場にX上の日本ファンも驚きが隠せず「復帰は出来なかったけど、めっちゃ嬉しいね〜」「好きだったから嬉しい」「史上最速の始球式を期待してるわ」「まじで？」「これは盛り上がるな」「おもろいww まさかのジョーケリーww」「てかケリーが始球式ってなんやそれ」「サプライズだ」「え？これはビックリ！」「どさくさに紛れてブルペンに行っちゃわないか心配」などとコメントが書き込まれた。

37歳のケリーは通算485試合に登板。54勝38敗7セーブ103ホールドの実績を持つが、今季はメジャー球団に所属していなかった。



（THE ANSWER編集部）