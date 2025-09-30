井上清華アナ、“めざましメンバー”誰かと旅行するなら誰が良い？

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、9月29日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「めざましメンバー、誰かと旅行するなら誰が良いですか？」との質問に答えた。



この日、高崎春アナから「井上さんは、めざましメンバー、誰かと旅行するなら誰が良いですか？」と質問を受ける。



これに井上アナは「誰と行っても楽しいと思うんですけど、私にない、マイナスのところ…計画ができる人が良いです」と答えると、高崎アナは腕をピッと上げて「できます！」と立候補。



高崎アナは「私、できます！しおりも作りますし、お店の予約もします！」とグイグイ前のめりで話し、井上アナは手を叩いて「決定です（笑）」と語った。