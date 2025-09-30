

新車販売台数で中国首位を走るBYDは、新エネルギー車の専業メーカーだ。写真は同社の人気PHV「宋L DM-i」（BYDのウェブサイトより）

【写真】中国の新興EVメーカーの零跑汽車がポーランドに開設した販売店。

中国の自動車市場で、EV（電気自動車）とPHV（プラグインハイブリッド車）に代表される「新エネルギー車」が新車販売台数に占める比率が、2025年は通年で5割を超える可能性が出てきた。

中国汽車工業協会が9月11日に発表したデータによれば、国内市場での1月から8月までの新車販売台数（メーカー出荷ベース）は1683万6000台と、前年同期比12.3％増加。そのうち新エネルギー車は808万8000台と同30％増加し、新車販売全体の48％を占めた。

（訳注：｢新エネルギー車｣は中国独自の定義で、EV、PHV、FCV［燃料電池車］の3種類を指す。通常のHV［ハイブリッド車］は含まれない）

政府目標を前倒しで達成

同協会は、新エネルギー車の販売比率が2025年の通年で50％に達する可能性があるとの見通しを示した。仮にそうなれば、（通常のHVを含む）エンジン車と新エネルギー車の販売比率が初めて逆転することになる。

なお、2024年の新エネルギー車の国内販売台数は1158万2000台、新車販売台数に占める比率は45.3％だった。

中国政府は2020年の時点で、「国内市場の新車販売台数に占める新エネルギー車の比率を2025年までに2割に引き上げる」という目標を掲げた。しかし実際には、新エネルギー車の普及は目標をはるかに超えるペースで進んでいる格好だ。

中国の自動車市場で新エネルギー車の販売比率が上昇し続けている裏には、旧型車の買い換えを奨励する補助金の支給金額や個人向け自動車ローンの利子補給などで、中国政府が政策的に（エンジン車よりも）優遇していることがある。



中国製の新エネルギー車の輸出も急拡大している。写真は新興EVメーカーの零跑汽車がポーランドに開設した販売店（資本提携先のステランティスのウェブサイトより）

一方、海外市場向けの輸出においても、新エネルギー車の存在感が着実に高まっている。中国汽車工業協会のデータによれば、1月から8月までの自動車輸出台数は前年同期比13.7％増の429万2000台。そのうち新エネルギー車は同87.3％増の153万2000台と目を見張る伸びを示し、輸出全体の35.7％を占めた。

EVの勢い回復､PHVは減速

注目すべきなのは、新エネルギー車のカテゴリー内でも大きな構造変化が起きていることだ。2024年に販売の伸びが一時鈍化していたEVは、2025年に入ると勢いを回復。1〜8月の販売台数（国内販売と輸出の合計）は615万8000台と前年同期比41.6％の大幅増を記録した。



それとは対照的に、2024年に急成長を見せたPHVは2025年に入って勢いを落とし、1〜8月の販売台数は346万台と前年同期比22.8％増にとどまった。

このトレンドが年末まで不変ならば、2025年はEVが新エネルギー車の“主役”としての地位を再び固めることになりそうだ。

（財新記者：翟少輝）

※原文の配信は9月11日

（財新編集部）