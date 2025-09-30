水瀬さらら、ネイビービキニで″スレンダー美ボディ”を披露 透明感あふれるグラビアを展開
2021年にデビューしたアイドルグループ・Jams Collectionの水瀬さららが、29日発売の『週刊プレイボーイ』41号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】美しいくびれをみせた水瀬さらら
自身初となるデジタル写真集の発売記念イベントで、デジタル写真集オンラインイベント史上1位の売上を記録するなど、人気を博している水瀬。今回も、ネイビーのビキニをまとい、スレンダー美ボディを披露。透明感あふれるグラビアを展開している。
ほか同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにはSTU48・工藤理子、伊織いお、蓬莱舞、上西怜、櫻井おとの、本多もか、永松波留が登場する。
