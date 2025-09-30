“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2025」のファイナリスト13人が発表された。12月にグランプリが決定する。



【写真】栄冠に輝くのはー ファイナリスト13人

「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに、全国規模で開催される日本最大級の女子高校生限定コンテスト。事務所に所属していない女子高生なら誰でも参加可能で、毎年多くの応募者がエントリーしている。



今年は全国から約4万3000人が応募。最終的に敗者復活の2人を加えた15人から、SNS審査や10月4日～11月30日のファイナル審査を経てグランプリが選ばれる。グランプリには、賞金50万円や次年度コンテストアンバサダー就任、「TGC teen 2026(仮)」出演権などが贈られる。



ファイナリスト13人は以下の通り。



北海道・東北エリア代表：ゆりぼう（山形県／高校3年生）



関東エリア代表：ここみ（東京都／高校2年生）



中部エリア代表：ののか（愛知県／高校3年生）



関西エリア代表：佐藤やよ（兵庫県／高校1年生）



中国・四国エリア代表：ももにゃん（鳥取県／高校1年生）



九州・沖縄エリア代表：りあ（佐賀県／高校1年生）



ファーストファイナリストGP：ももか（長野県／高校2年生）



セカンドファイナリストGP：じおん（兵庫県／高校3年生）



ミクチャ審査GP：ゆあきー（神奈川県／高校1年生）



CandyMagic審査代表：ゆな（北海道／高校3年生）



ｅプリ審査代表：みゆう（静岡県／高校2年生）



自己PR審査代表：なぎさ（北海道／高校3年生）



高一ミスコン2025グランプリ：なんり（福井県／高校1年生）



（よろず～ニュース編集部）