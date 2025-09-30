通算203勝を挙げたV9時代のエースで、巨人監督も務めた堀内恒夫さん（77）が30日、自身のブログを更新。史上4人目となる日米通算200勝をかけて同日の中日戦（東京D）で今季ラスト登板に臨む巨人の田中将大投手（36）にゲキを飛ばすとともに、マー君の幼なじみでもある坂本勇人内野手（36）の援護を期待した。

「今、田中将大に言えること」のタイトルでエントリー。

「さぁ、残り2試合」と書き出すと「今日の先発は田中将大だってね。彼にとって『200勝』がただの通過点だとしても来シーズンにこのお題を残しておくのはシンドイと思うよ。だったら今年中にケジメ、区切りをつけた方がいい」と続けた。

さらに「とにかく勝つしかないな。そのためには坂本勇人の力も必要じゃない？」とも。「頼みましたよ！」と恒例の言葉で締めくくった。

田中将と坂本は小学生時代に兵庫県伊丹市の少年野球チーム「昆陽里（こやのさと）タイガース」でバッテリー（坂本が投手、田中将が捕手）を組んだ同学年の幼なじみ。

田中将が4月3日の中日戦（バンテリンD）で移籍後初登板初先発初勝利を挙げた際には、坂本がV打点を含む今季初安打初打点で援護していた。