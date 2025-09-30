10月30日に東京・後楽園ホールで初開催される新キックボクシングイベント「GOAT（GREATEST OF ALL TIME）」の記者会見が29日、都内で行われた。

「GOAT」は“キックボクシングフェス”をテーマにした新キックボクシングイベント。後楽園ホールでキックボクシングの試合を6〜7試合を行う。また、イベントの模様は11月1日午後4時からテレビ東京系列全国6局ネットで放送される。

同イベントにはRISEルール/53.5キロ契約/3分3R・延長1Rで那須川龍心（TEAM TEPPEN）―チャラームダム・ナヨックエータサラ（タイ）、KNOCK OUT−BLACKルール/60キロ契約/3分3R・延長1Rで龍聖（BRAID）―ロムイーサン・TIGER REON（タイ）、ISKA K−1ルール 世界スーパーミドル級タイトルマッチ/3分3R・延長1Rで王者ブリース・コンボウ（カメルーン）―挑戦者・松倉信太郎（team VASILEUS）の対戦カードを発表した。

また、当日のゲスト解説にはONE Championshipで活躍中のK−1・3階級制覇王者・武尊が決まった。

会見に出席した龍心は「天心がゼロから1を生み出した状態で自分はやりやすかった。“GOAT”は始まっていない。自分がゼロから1の状況をつくりだせるようにしたい」と意気込んでいた。