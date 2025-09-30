【30日の公示】巨人バルドナード登録 DeNAは森唯斗、ロッテは美馬を登録 ソフトバンク上茶谷ら登録
◇出場選手登録
【巨人】A・バルドナード投手（中継ぎ強化）
【DeNA】篠木健太郎投手（中継ぎ強化）、森唯斗投手（引退選手特例）、東妻純平捕手（外野強化）、田内真翔内野手（内野強化）
【ヤクルト】木沢尚文投手、坂本拓己投手（いずれも中継ぎ強化）、鈴木叶捕手（捕手強化）、西村瑠伊斗内野手、田中陽翔内野手（いずれも野手強化）
【中日】福田幸之介投手（中継ぎ強化）
【ソフトバンク】津森宥紀投手、上茶谷大河投手（いずれも中継ぎ強化）、藤田悠太郎捕手（捕手強化）、井上朋也内野手（野手強化）
【日本ハム】生田目翼投手（中継ぎ強化）、今川優馬外野手（右太腿裏筋損傷完治）
【ロッテ】美馬学投手（引退試合登板）、藤原恭大外野手（右背部痛回復）
【楽天】岸孝之投手（先発要員）
◇同抹消
【DeNA】竹田祐投手（登板機会なし）、伊勢大夢投手、森原康平投手（いずれも再調整）
【ソフトバンク】モイネロ投手、藤井皓哉投手、松本裕樹投手（いずれも登板機会なし）
【日本ハム】北山亘基投手（登板機会なし）
【ロッテ】石川柊太投手（登板機会なし）、松川虎生捕手（出場機会なし）
【楽天】ハワード投手（右腕の張り）
【オリックス】九里亜蓮投手（登板機会なし）
【西武】ネビン外野手、長谷川信哉外野手（いずれも出場機会なし）