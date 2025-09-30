SKE48・熊崎晴香＆佐藤佳穂、もう一度、みんなであの場所へ 同級生コンビが抜擢！新曲『Karma』インタビュー
SKE48の35thシングル『Karma』が、9月24日にリリースされた。今回の楽曲は、今年で劇場デビュー17周年を迎えるSKE48において約10年ぶりのダブルセンター体制。親友の恋人に惹かれてしまう主人公が抱える“業”を、初めて選抜入りを果たした3名を含めた16人のメンバーで歌い上げる。今回は、3作曲連続でセンターを務めている熊崎晴香と、表題曲初センターに抜擢された佐藤佳穂の二人に、楽曲への想いはもちろん、17周年を迎えるグループ全体の展望を聞いた。
──新曲『Karma』のダブルセンター抜擢おめでとうございます！お二人とも相方が誰なのか後日知ったそうですね。
熊崎晴香（以下、熊崎）：「ダブルセンターになる」とは聞いていたんですけど、相手が佳穂だってことを後から聞いてめちゃくちゃ嬉しかったし、心強いなと思いました！
佐藤佳穂（以下、佐藤）：晴香さんがダブルセンターの相手で安心しました。前作、前々作とセンターを担ってきた経験者なので。でもその分、実績がある方の隣に立つプレッシャーはあるから、私が負担をかけないようにしようとも思いました。ダブルセンターって、ふたりが釣り合ってこそ認めてもらえるものだと思うから、晴香さんの足を引っ張らないようにしたいし、「より頑張らなきゃ」って気合いが入りました！
熊崎：私は3作連続でセンターを任せていただけて、ありがたい反面プレッシャーも強かったです。だけど、今は隣に佳穂がいてくれることですごくほっとしています。「何かあっても、佳穂がいてくれるから大丈夫」って安心感がある。佳穂とは、以前ご飯に行ってセンターについて二人で話したことがあって。だから、一緒に初めてのダブルセンターを務めることになって、縁があるなあって嬉しく感じています。
──ふたりとも1997年生まれの同級生なんですよね。
熊崎：黄金世代ですね！（笑） 私は後輩と打ち解けるのに時間がかかるタイプだけど、佳穂とは同い年だから話しやすくて、いつの間にか隣にいてくれる存在になっていました。後輩だけど何でも話せて、悩みも結構打ち明けちゃってる。佳穂を信頼しているから、初めてのダブルセンターでそわそわするっていうよりは、最初から落ち着いていられたんですよね。
佐藤：晴香さんと仕事の話をすると、見えているものやものの見方が似ていると感じるんです。私はチーム替え前のTeam Eのリーダーをしていたし、晴香さんは今のTeam Sの副リーダーだから、「全体を見よう。グループ全体を良くしよう」という意識が明確なのかな。何か意見があるとき、同期の子だと「私が言っていいのかな？」って考えすぎて言えなくなっちゃうタイプが多いんです。でも、晴香さんは思ったことは自分からスタッフの方に相談するタイプ。私も、「もっとこうしたら良くなるんじゃないか」と思ったときは、晴香さんや大人スタッフの方に伝えています。選抜の経験も長いほうだからこそ、私たち二人がSKE48のためにどんどん動いていきたいです。
◆責任ある立場から見える景色
──お二人はリーダー、副リーダーとしてグループやチームをまとめたり、俯瞰して見たりしてきた経験があります。責任がある立場を経験するなかで、景色や見え方が変わったのはどんなときでしたか。
熊崎：私は副リーダーになって、『今までリーダーや副リーダーを担ってきたメンバーって、すごく良いことをしてたんだな。色んなものを背負ってきてたんだな』と気づきました。そんな人たちに守られていたおかげで、私は恵まれた環境で自分を出していけたんだなって。私はまだ副リーダーになりたてで、周りを見ようとはしているけどいっぱいいっぱいになってしまう場面もある。『自分のことを後回しにせずに、周りを見てケアもしていく』って本当に大変で、それを乗り越えてきたこれまでのリーダーたちには感謝の気持ちでいっぱいです。
