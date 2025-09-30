バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が30日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。災難続きの今年を振り返った。

高嶋は番組のロケでフランス・パリを訪れたことを報告。凱旋（がいせん）門の前でうれしそうに飛び跳ねる写真を公開し「はしゃぎまくっちゃって、地に足がついてないんです。なので数々の事件が…」と話し始めた。

現地ではパスポートと財布をロケ先で紛失し「スタッフの方が必死に過去の1日の映像を見て。『この時にはありましたね』『この時からないです』『じゃあここでなくなってるんだ』みたいな」。ロケ先で保管されており「それで探しに行ってくださって」と申し訳なさそうに振り返った。

ラオス訪問時もバイオリンをタクシーに置き忘れたという。司会の黒柳徹子が「そんなことってある？」とあきれると、高嶋は「本当ですよね。けどあったんです」と苦笑した。通訳がタクシーの運転手に電話をかけ、連絡がついて無事に取り戻すことができたという

高嶋はさらに「今年は災難続きで、海にスマホも落としたんです」と告白した。ボートに乗船時、スカートのポケットから滑り落ち「私、お財布と携帯が一緒で。免許証も保険証も全部海の中に。竜宮城に…あっはっは」と笑うしかない様子。結局「逗子マリーナの方がボンベ背負って潜って探してきてくださって」と経緯を語り、黒柳からは「人騒がせだね〜」と笑われていた。