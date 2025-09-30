パンサー、夜8時に“お知らせ”告知 SNS上で予想相次ぐ「コールドスリープ？」「単独ライブ？」
お笑いトリオ・パンサーの公式Xが、29日に更新。「明日の夜8時パンサーよりお知らせがございます。よろしくお願いします」と告知されており、SNS上で予想が相次いでいる。
【画像】一体何を発表？パンサー、夜8時に“お知らせ”告知
パンサーは菅良太郎、向井慧、尾形貴弘からなるトリオで、2008年6月に結成。トリオでの活躍はもちろん、個人での仕事も充実している。
きょう30日は、活動進退にまつわる報告も多いことから、SNS上では「ジャンポケと合体？」「コールドスリープ？」「単独ライブ？」「解散だけはやめてほしい」などといった声が寄せられている。
【画像】一体何を発表？パンサー、夜8時に“お知らせ”告知
パンサーは菅良太郎、向井慧、尾形貴弘からなるトリオで、2008年6月に結成。トリオでの活躍はもちろん、個人での仕事も充実している。
きょう30日は、活動進退にまつわる報告も多いことから、SNS上では「ジャンポケと合体？」「コールドスリープ？」「単独ライブ？」「解散だけはやめてほしい」などといった声が寄せられている。