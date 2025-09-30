Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月30日は、耐久性に優れた素材と豊富なワークアウト機能を兼ね備えたHUAWEI（ファーウェイ）の「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」がお得に登場しています。

2025年5月に発売開始した新作の超薄型のアウトドアウォッチですよ！

■この記事で紹介している商品

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック 33,800円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」が33,800円で登場！ サファイアガラスを採用したディスプレイは耐久性抜群

HUAWEI（ファーウェイ）のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」が9％オフで登場。

2025年5月に発売開始した超薄型のアウトドアウォッチが33,800円で購入できるチャンスです。

ディスプレイにはサファイアガラスを採用し、高い耐摩耗性と耐擦傷性を備えています。

3000ニトを誇る大画面ディスプレイは、日差しの強い屋外でも見やすい高い視認性を確保しています。

本体ボディはアルミニウム合金、縁部分にはチタニウム合金を使用し、アウトドアからスポーツシーンまで場所や用途を気にせず着用できますよ。

約9.3mm、重さは約30.4gと軽量＆薄型なので長時間着けても邪魔になりにくいのがポイント。

フルオロエラストマーベルトのブラックやブルー、ナイロンベルトのグリーンとカラーリングも豊富です。

ゴルフや登山などスポーツシーンに役立つ機能が充実。ストレス＆睡眠など健康管理も可能です

多種多様なスポーツに対応したナビゲーション機能が有能。

ゴルフではコース全景を把握したり、グリーンまでの距離や傾斜がチェックできる優れモノ。

マップ表示も見やすく、気圧計を搭載しているから精細なデータを測定可能。

アプリ「HUAWEI Health」と連動しておけば、オフラインでも自分の位置やルートを確認することができます。

ルートから外れると音声で知らせてくれる機能があり、登山やトレイルランニングが安全に楽しめますよ。

睡眠や情緒、ストレス、心拍数、体表面温度を測定し、健康を一番近くで見守ります。

体調に合わせてエクササイズや睡眠の質が向上するアドバイスを提供してくれるのも嬉しいポイントです。

ワイヤレス急速充電にも対応。フル充電で10日間連続で使えるパワフルバッテリーも魅力

最大10日間も連続で使えるパワフルバッテリーを内蔵。

ワイヤレス急速充電にも対応しており、約60分でフル充電が可能です。

Bluetooth通話機能も搭載。スマホの電話に応答し、そのまま通話を続けられますよ。

5ATM規格の防水性能で、温泉やサウナ、スキューバダイビングでも問題なし。どんな場面にも連れ出せる3万円台と破格のアウトドアスマートウォッチをお見逃しなく。

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック 33,800円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞HUAWEIのアイテム一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月30日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp