「これまでの成績は何一つ重要ではない」ド軍112億円男はPSで“奮起”するか ブルペン陣は「自信を持てるようになってきた」
ロバーツ監督はブルペン陣の心境を感じ取った(C)Getty Images
ドジャースは現地時間9月30日からレッズとワイルドカードシリーズ（WCS）を戦う。そんな中、デーブ・ロバーツ監督は前日会見で不安定なブルペン陣について言及している。
ロバーツ監督は、ドジャース専門メディア『Doger Blue』の動画内で、「数週間前よりもずっと自信を持てるようになってきた」と、ブルペン陣の心境の変化を感じ取ったようだ。
【動画】サヨナラ満塁弾を浴びた守護神スコットの投球シーン
「攻めの投球ができる選手が増えたように思う。後手に回ったり、慎重になりすぎたりすることがなかった。特にマリナーズ戦でのブルペンは本当に印象深いものだった」と、評価している。
また、「ポストシーズンはこれまでの成績は何一つ重要ではない。今からの4週間、精神的、肉体的にどのように準備し、個人として、そしてチームとして最高のプレーをするかということだ」と語った。
今季から4年総額7200万ドル（約112億円）の契約で守護神として期待されながら、10度のセーブ失敗と不本意な投球が続いてきたスコットも、ポストシーズンでの奮起が期待される。
さらに、レギュラーシーズンの終盤2試合でリリーフで好投した佐々木朗希も、大一番のロースター入りが予想される。ロバーツ監督も「まだ決定ではないが、入ると思っている」と述べており、23歳がブルペン陣に加わり、ポストシーズンで輝きを放つことが期待される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。