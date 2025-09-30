¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ê¡ÄKARA¡¦¥®¥å¥ê¡¢º½ÉÍ¤Ç¸«¤»¤¿¡È¤¢¤ß¤¢¤ß¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ç»ëÀþÆÈÀê¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¡ª¡×¡ÚPHOTO¡Û
K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥®¥å¥ê¤¬ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ê¡Ä¥®¥å¥ê¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¥®¥å¥ê¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î²Æ¤Î³¤¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤òÈï¤ê¹õ¤Î¥¯¥í¥·¥§É÷¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥®¥å¥ê¤¬¡¢¤È¤¢¤ëº½ÉÍ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¾¯¤·¹ÈÄ¬¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß37ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ¸´é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤«¤éºÝÎ©¤Ä°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÆÈÀê¤·¤¿¥®¥å¥ê¡£Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥®¥å¥ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëKARA¤Ï7·î5¡Á6Æü¤Ë²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡¢8·î2¡Á3Æü¤Ë¿À¸Í¡¦GLION ARENA KOBE¤ÇÆüËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKARASIA¡§MAGICAL WORLD¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥®¥å¥ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯5·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1995Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2007Ç¯¤ËKARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£½÷Í¥¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿2016Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¾Õ±Ñ¼Â¡Ù¡ØÎø¤Î²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø2¤Ä¤ÎÎø°¦¡Ù¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÅÁ¤¨Êý¡Ù¡ØBeautiful Food¡Ù¡ØRevive by TOKYO24¡Ù¤Ê¤É¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£