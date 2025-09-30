ボートレース蒲郡で5日に開幕する「GIオールジャパン竹島特別 開設70周年記念競走」に出場する定松勇樹（佐賀）らPR隊が30日、スポニチ西部総局を訪れた。

今節は蒲郡周年初となるWドリーム戦が組まれている。

初日12Rでは、こちらも当地初の「ゴールデンレーサードリーム」を実施。1号艇の地元・平本真之らボートレース界の頂点に君臨する歴戦の強者が名を連ねる。

2日目12Rの「70周年ドリーム」には地元エース・池田浩二をはじめ、ゴールデンレーサーに負けない実力を持つ6人が登場。新モーター4節目とあってエンジンの見極めが鍵を握る6日間になりそうだ。売り上げ目標は100億円。

2度目の当地周年参戦となる定松は「水面は好きだけど、風が強いイメージ。反応のあるエンジンを引きたいですね。まだ蒲郡で優勝がないので、優勝できるように頑張ります。とにかく流れを変える一節にしたいし、させてください！」と意気込みを語った。

場内では、人気お笑い芸人のライブステージや、今村豊氏のレジェンドトークショーなどが開催される。公式YouTube「蒲郡ステーション」で全レースライブ配信を行うほか、別番組では節間日替わりで特別番組を配信するので要チェックだ。