将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月30日、名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第3局の対局を行っている。ABEMAの中継には、本シリーズ開幕局の記録係を務めた齊藤優希四段（29）が出演。記録係から見た対局中の両者の表情を伝えた。

同学年のタイトルホルダー同士が激突している注目のシリーズ。五番勝負は9月4日にシンガポール・セントーサ島で開幕。藤井王座にとっては2度目、伊藤叡王は初の海外対局を経験することとなった。

同開幕局には、今年4月にプロ入りを果たした齊藤四段が記録係として同行。第3局ではABEMAの中継に解説者として出演しており、シンガポール対局での藤井王座、伊藤叡王のエピソードを多数披露していた。

中でも対局中の両者の表情が話題に。画面越しで見ていても対局者のピリピリした空気が伝わるが、「近くにいると“感情”がわかりやすい」という。



齊藤四段曰く、「ポーカーフェイスなお二人ですが、結構『いや〜』など、つぶやくことも多いんです」。また、記録係は長時間の対局を支える重要な任務があるが、「近くにいると『悩ましいのかな？』とかもわかるので、記録はそういうのを楽しみながらやっていました」とトップ棋士の対局を間近で満喫した様子だった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）