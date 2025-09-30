ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö2¿Í¤È¤â2600g±Û¤¨¡×
ÃæÀî¤ÏÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤Æ½Ð»º¤·¡¢¡Ö9¡§30º¢¤ËÌµ»ö¡¢¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡ª2¿Í¤È¤â2600g±Û¤¨¡ª»ºÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¥®¥å¥Ã¤È»Ø¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤·¤¢¤ï¤» Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢8·î2Æü¤ËÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ä¾Á°¤ÎInstagram¤Ç¤ÏÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÀÊÌ¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î17Æü¤è¤ê½Ð»º¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
