フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里（３４）が３０日、都内で行われた主演ドラマ「できても、できなくても」（１０月９日スタート。木曜、深夜０・３０）の会見に共演の山中柔太朗、樋口日奈らと登壇した。

連ドラ初主演の宇垣は、不妊症が発覚し彼氏に振られ、会社も退職することになった主人公・翠を演じる。

「台本を読み、幸せとそこからこぼれ落ちてしまった時の衝撃というのは決して人ごとにはできないなと受けとめました。その一方で彼女は長女なので、私は妹がいる長女なので、すごくそこはシンパシーを感じました」と明かした。

撮影中の秘話として、宇垣の迫真の蹴りがあったと山中が暴露。「宇垣さん、渋谷（謙人）さんのことを一回、蹴り飛ばしたんですよ」と明かし、宇垣は「近づかないでって、怖くて（渋谷が）迫真の演技でいらしたから、本気で抵抗をしてしまって、足が出てしまって」と弁明した。

渋谷は「（テストで）まだ、回ってないときにバーンと蹴られて『ほんと、ゴメン』って言ったんですけど、本番もまた、バーンと蹴られて、『わざとじゃないんです』と言われまして」と明かしていた。