ケリーが始球式を務める

剛腕が帰ってくる。ドジャースのレポーターを務めるデビッド・ヴァセイ氏が29日（日本時間30日）、30日（同10月1日）にドジャースタジアムで行われるレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦の始球式をジョー・ケリー投手が務めると伝えた。日本でもお馴染みの右腕にファンも注目。「PSでドジャースに戻ってくる？」「ジョーが大好き」とコメントが寄せられた。

ケリーは2019年〜2021年にドジャースに在籍。その後はホワイトソックスへ移籍したが、2023年途中に再びドジャースにトレードで復帰した。同年までは背番号「17」を背負っていたが、大谷の加入で背番号を譲ると、お礼にポルシェを贈呈されて話題になった。

昨年は35登板で1勝1敗、防御率4.78。オフにFAとなると、今季はどこへも所属しなかった。その後も度々、「プレーするのは1チームだけ。それはドジャースだ」と語り、古巣への特別な思いを明かしていた。

ドジャースタジアムへの凱旋が報じられるとファンも注目。「始球式で100マイル来る？」「ジョー・ケリーが始球式……これはどういうこと？」「これは盛り上がるな」「まさかのジョーケリーww」と待望する声が寄せられた。（Full-Count編集部）