µÜº¬À¿»Ê»á¡¢¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÊóÆ»¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹¤Ëµ¿Ìä¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡£³£°ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬»Ô´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È£²¿Í¤ÇÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Á°¶¶»Ô¤¬£²£µÆüÉÕ¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤ÇÅö³º¿¦°÷¤È¸«¤é¤ì¤ë¿¦°÷¤ò²ÝÄ¹¿¦¤«¤é¹ß³Ê½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤¬£±£°·î£²Æü¤Ë»ÔµÄ¤Ø¤ÎºÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎµÜº¬À¿»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤ÈÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç»ÔÄ¹¤Î¸À¤¤Ê¬¤ÈÃËÀ´´Éô¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬°ã¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤ÈÃË½÷´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤ê¤â»ÔÄ¹¤È»Ô¤Î´´Éô¤Î¿Í¤¬¤Ê¤ó¤Ç¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤òÁª¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤ÆÌÚÍËÆü¤Ë¡Ê»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ¤Ë¡ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É»ÔÀ¯¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¯Ç÷¡Ê¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¦Í¸¢¼Ô¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»ÔÄ¹¤¬»Ô´´Éô¤Î¿Í¤ÈÃË½÷´Ø·¸¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤·¤Á¤ã¤¦»ÔÄ¹¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í¸¢¼Ô¤ÎÊý¤ÇÁ°¶¶»Ô¤Ï³ä¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£