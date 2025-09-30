「三谷幸喜が25年ぶりに帰還！」秋ドラマおすすめ5選──最も期待しているのは、“大泉洋×野木亜紀子”のタッグ
ようやく秋の気配が感じられるようになってきたこの季節、2025年最後の秋クールドラマがいよいよ始まります。年間100本以上の日本ドラマをチェックするアラフォー筆者の視点で、この秋、地上波のプライム帯（19〜23時放送）で放送されるドラマから“おすすめ5選”をご紹介します
◆もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう
まず秋クール最初に口火を切るのは、この秋、大きな期待が寄せられている『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（10月1日スタート／フジテレビ系、水曜よる10時〜）です。
群像劇の名手である脚本家・三谷幸喜が、25年ぶりにゴールデン・プライム帯の民放連続ドラマの脚本を手掛けます。本作の舞台は“三谷”の原点でもある1984年の渋谷。バブル経済期へと移りゆく中の渋谷の片隅で、まだ何者でもない若者たちの苦悩と挫折、ときに恋模様を、三谷自身の経験に基づいたオリジナルストーリーで描きます。
しかも主演は、三谷とは大河ドラマ『鎌倉殿の13人』以来2度目のタッグとなる菅田将暉。二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら、三谷作品初出演となるキャストも魅力的です。
個性豊かな登場人物たちによるコミカルな会話劇が真骨頂の“三谷”らしい脚本を、旬の俳優たちが演じるなんて贅沢！見逃すわけにはいきません。
◆じゃあ、あんたが作ってみろよ
第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞作家・谷口菜津子氏の同名作をドラマ化する『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月7日スタート／TBS系、火曜よる10時〜）も期待大！
彼に献身的に尽くし自分らしさを見失った彼女・鮎美（あゆみ／夏帆）と、ハイスペだけど超亭主関白思考な彼氏・勝男（かつお／竹内涼真）が主人公。令和の時代にはちょっとそぐわないような二人が、“別れ”をきっかけに、自分の価値観と向き合い再生していく物語です。
原作を愛読する筆者ですが、ダブル主演の夏帆×竹内涼真の両名ともに役柄にぴったりの印象で、それだけでも楽しみ！自分が“当たり前”と思っている価値観が他人には受け入れられないことは、誰もが経験したことがあるはずです。
そんな自身の“当たり前”を疑いながら、周囲ともぶつかり合いながら、二人が成長していくラブコメディはキャストも含め良作の予感がします。
◆ザ・ロイヤルファミリー
秋クールの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（10月12日スタート／TBS系、日曜よる9時〜／原作：早見和真氏同名小説）は、珍しい題材ながら濃厚な人間ドラマが楽しめそうです。
舞台は競馬の世界。ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を描きます。
おすすめの理由は、超豪華キャスト×演出家の最強タッグ。キャストは公開中の映画『宝島』も話題となっている妻夫木聡を主演に、目黒蓮（Snow Man）、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、小泉孝太郎、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠などなど、日曜劇場らしい実力派ばかりです。
そして演出を務めるのが塚原あゆ子氏。『グランメゾン東京』『MIU404』『最愛』『海に眠るダイヤモンド』などの名作を生み出し続けている塚原氏は、テンポの良い物語展開の中にも、しっかりと心情描写を美しく映し出す名手です。
ドラマでは稀な競馬という題材を通して、どんな熱いヒューマンドラマで魅せてくれるのか。今からワクワクします。
◆ぼくたちん家
同じく日曜放送の『ぼくたちん家』（10月12日スタート／日本テレビ系、日曜よる10時30分〜）は、まったく異なるテイストで、これまた面白そうな作品です。
まず、主人公の心優しきゲイの動物飼育員・波多野を演じる及川光博は、イメージするだけでハマり役の予感がしませんか？
◆もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう
まず秋クール最初に口火を切るのは、この秋、大きな期待が寄せられている『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（10月1日スタート／フジテレビ系、水曜よる10時〜）です。
しかも主演は、三谷とは大河ドラマ『鎌倉殿の13人』以来2度目のタッグとなる菅田将暉。二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波ら、三谷作品初出演となるキャストも魅力的です。
個性豊かな登場人物たちによるコミカルな会話劇が真骨頂の“三谷”らしい脚本を、旬の俳優たちが演じるなんて贅沢！見逃すわけにはいきません。
◆じゃあ、あんたが作ってみろよ
第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞作家・谷口菜津子氏の同名作をドラマ化する『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月7日スタート／TBS系、火曜よる10時〜）も期待大！
彼に献身的に尽くし自分らしさを見失った彼女・鮎美（あゆみ／夏帆）と、ハイスペだけど超亭主関白思考な彼氏・勝男（かつお／竹内涼真）が主人公。令和の時代にはちょっとそぐわないような二人が、“別れ”をきっかけに、自分の価値観と向き合い再生していく物語です。
原作を愛読する筆者ですが、ダブル主演の夏帆×竹内涼真の両名ともに役柄にぴったりの印象で、それだけでも楽しみ！自分が“当たり前”と思っている価値観が他人には受け入れられないことは、誰もが経験したことがあるはずです。
そんな自身の“当たり前”を疑いながら、周囲ともぶつかり合いながら、二人が成長していくラブコメディはキャストも含め良作の予感がします。
◆ザ・ロイヤルファミリー
秋クールの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（10月12日スタート／TBS系、日曜よる9時〜／原作：早見和真氏同名小説）は、珍しい題材ながら濃厚な人間ドラマが楽しめそうです。
舞台は競馬の世界。ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を描きます。
おすすめの理由は、超豪華キャスト×演出家の最強タッグ。キャストは公開中の映画『宝島』も話題となっている妻夫木聡を主演に、目黒蓮（Snow Man）、佐藤浩市、松本若菜、沢村一樹、小泉孝太郎、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠などなど、日曜劇場らしい実力派ばかりです。
そして演出を務めるのが塚原あゆ子氏。『グランメゾン東京』『MIU404』『最愛』『海に眠るダイヤモンド』などの名作を生み出し続けている塚原氏は、テンポの良い物語展開の中にも、しっかりと心情描写を美しく映し出す名手です。
ドラマでは稀な競馬という題材を通して、どんな熱いヒューマンドラマで魅せてくれるのか。今からワクワクします。
◆ぼくたちん家
同じく日曜放送の『ぼくたちん家』（10月12日スタート／日本テレビ系、日曜よる10時30分〜）は、まったく異なるテイストで、これまた面白そうな作品です。
まず、主人公の心優しきゲイの動物飼育員・波多野を演じる及川光博は、イメージするだけでハマり役の予感がしませんか？