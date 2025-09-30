誰でも気軽に画像や動画を編集、SNSへ投稿できるようになった結果、大量に存在するコンテンツの一部を見るだけで、すべてを理解したかのように騒ぎ立てる傾向が強くなっている。その影響なのか、無心にスポーツ観戦するのも難しくなってしまった。ライターの宮添優氏が、シミュレーションをしてから野球観戦へ行くようになったり、母校の応援も全力でしづらくなってしまった様子をレポートする。

【写真】ホームランボールを奪われた少年…その後どうなったのか？

＊ ＊ ＊

プロ野球のペナントレースもいよいよ最終盤。プレーオフ進出をかけた「Aクラス」を争う熱戦が繰り広げられている。都内在住の会社員もつい先日、贔屓球団の応援のため、友人と二人で関東の某球場を訪れたが、いつものように外野席に座り、選手一人一人の応援歌を熱唱していたところ、贔屓球団のとある選手が放ったホームランボールが、男性のすぐ足元に落ちてきたのだ。

「打ったボールが一直線で向かってきて、怖かったですが興奮しましたね。本当に足元に落ちてきたので、すぐ拾って”やった！”って。でもすぐ、これはヤバイとも思いました」（都内在住の会社員）

男性はボールを拾い上げ、反射的に「やった」と叫んだが、すぐに我を取り戻し、周囲に子供がいないか見回した。そして、少し離れたところからこちらの様子を伺っていた、小学校低学年くらいの少年を呼び寄せ、ボールを差し出したのだ。

「だって、SNSで晒されたらマジでやばいんで（笑）。別に子供から取り上げてはないけど、どんなふうに切り取られるかもわからないし、とりあえず子供にあげとけば炎上はしないだろうって、同行した友達とも以前に話していたことがあるんです」（都内在住の会社員）

恣意的な「キリトリ」動画が拡散

最近もアメリカ・大リーグの試合中継で、ホームランボールを拾い上げた親子から、中年女性がボールを奪っているように見えるシーンが放送され、SNSで世界中に拡散された。真偽不明な女性のプライバシー情報とされるものが暴かれ、女性の写真や映像を使ったミームも大量発生している。球場で足もとにホームランボールが転がってきた会社員も、こうした事実を把握していたという。

日本でも、プロ野球の試合中継で、過去にホームランボールをめぐる客同士のトラブルなどが放送され、それらのシーンは、中継から何年も経った現在でもSNS上で拡散され続けている。

「ホームランボールを取ったら、高い確率でテレビカメラに捉えられて中継されますし、ネットで何万、何十万と再生されますよ。興奮して下手なことしなくてよかったと思います。私が笑顔でボールを手にして、横で子供がそれを恨めしそうに見ている写真でも拡散されたら、そのシーンの切り取りだけで私は叩かれたかもしれません。でも結局、どのニュースを見ても僕のシーンは使われてなかったです（苦笑）」（都内在住の会社員）

キリトリと決めつけ

スポーツ中継で観客席が映し出された際、それが不倫中のカップルだったとかお忍びでやってきていたVIPだった、などという話を耳にすることもあるが、思わぬところで生中継に映るリスクは、何の落ち度もない一般市民に及ぶこともある。男性は、たとえトラブルが起きていなくても、あたかもトラブルが起きたように切り取り、つまり編集された動画が拡散され誤解を呼ぶ可能性を危惧していた。そんなことまで怯えなくても、と思うかもしれないが、実際にそうしたトラブルは起きている。北関東在住の教員は、数年前、弟が同様の騒動に巻き込まれたと振り返る。

「サッカーをやっていた弟の高校が、ついに県大会準決勝まで勝ち進み、地元のテレビ局で中継されました。ただ、弟は残念ながらベンチ外で、スタンドから懸命にメンバーを応援していたんです」（北関東在住の教員）

試合中盤、相手チームのメンバーが負傷するトラブルが起きたが、その瞬間、映し出されたのは、満点の笑顔でグラウンドの方を指差し笑う弟の姿だった。直後に画面は負傷した選手に切り替わったが、このことが思わぬ不幸を呼び込むことになったという。

「弟が負傷した選手を指差して笑っているのではないかと、切り取られた映像と共にSNSに投稿されたんです。試合の最中に私が気がつき、炎上していると心臓がバクバクしたのを覚えています。のちに弟に確認しましたが、選手負傷で中断中に、弟はグラウンド内の選手にエールを送っていただけで、本人は撮影されていることすら気がついていませんでした」（北関東在住の教員）

投稿には「最低だ」などのコメントがいくつかついたものの、ローカル放送局の中継だったからか、炎上というほどまでは拡散されず、数日後に投稿自体が消えた。教員は「防ぎようのない事故だったと思うしかない」と語る。

テレビ中継だけでなく、ネット配信なども増えた昨今、自身が誰かに見られ、知らぬうちに世界中に配信されている可能性がある。そして、恣意的なキリトリ動画によって、いつの間にか炎上の当事者になってしまう危険性も高まっている。炎上させるのは、前後の脈絡など検証がないまま、炎を大きくする大勢のSNSギャラリーたちだ。誰でも不本意なネット炎上の当事者になりうるし、扇動者になる可能性もある。一寸先は闇と過剰に怯える必要はないだろうが、せめて、ただ騒動を起こしたいだけのキリトリに煽られることは避けたいものだ。