女優・坂口良子さんの娘で2世タレントとして活動後、紆余曲折を繰り返した坂口杏里さん。2016年には元彼宅に住居侵入の疑いで逮捕されたり、2022年には格闘家でFTM（戸籍変更済みの元女性）の福島進一と出会ってわずか1ヶ月でスピード婚、さらに約1年でスピード離婚するなど、世間を騒がせてきた。

【写真】坂口と結婚したのは59歳会社員男性。ベッドに座り虚ろな目でスマホを見つめる坂口

最近はInstagramのアカウントは削除していたが、9月23日、本人のTikTokと思われるアカウントで「再婚いたしました!」なる報告をして、再び世間をザワつかせている。本人にLINEのビデオ通話取材をし、再婚の経緯を聞いた。

――TikTokで再婚されたと報告されていますが、これは事実なのでしょうか。

はーい、事実です! 報告したとおり9月22日に関西の市役所に結婚届を提出して、現在は彼の関西の自宅に住み、専業主婦してます。実はゼロ日婚ですー！

――旦那様とはどんな経緯で出会ったんでしょうか。

実は今年6月頃、関西でガールズバーをやってる知人に「店の店長やってくれない?」って言われて、店長兼プレイヤー的な感じで働くことになったんですよ。旦那さんはそこのお客さんで、59歳の会社員の方です！ 路上で店の看板を持って呼び込みしてる時に、1日目に声かけても入ってくれなかったんだけど、2度目で入ってくれたんです。

――では、最初はお店のお客さんだったわけですね。それでどういう経緯で婚姻に至ったんでしょうか。

ガルバは入店から週7日出勤で19時から深夜1時、遅い時は朝5時まで働く日々で、めっちゃ頑張ってました。3か月間そんな調子で働いてたから、そのうち鬱っぽくなっちゃったんですよ。旦那が初めて来店してくれたのが7月末頃で、そこからLINE交換してやりとりするようになってたんですけど、旦那はそういう私の状態を聞いて、昼にいろんな所に連れ出してくれたんです。

いま流行ってるサモエドカフェとか、アサイーボウルが食べられるカフェとか、いろんなところに行きました。そうやって旦那さんが昼間に外に連れ出してくれることで、だんだん鬱っぽい症状が改善されて。連れ出し1週間目くらいで私が「もう結婚しようよ、役所に行こう!」って言いました。

――なるほど、1週間遊んだ時間は交際してたわけじゃないからゼロ日婚なんですね。しかも自らプロポーズを！ 旦那さんはなんと答えたんですか？

「お、いいね、じゃあ行こうか」って。生涯を共にしたいって思いましたから。私は前回のような失敗は2度としたくない。でも今の旦那さんは、一緒にいて衝突することもないし、なにより私をずーっと見守ってくれて、包み込んでくれるんです。

――杏里さんは旦那さんのどんな所が好きなんですか？

やっぱ私、小さい頃からパパの存在が恋しかったから。年上ですべてを受け入れてくれるところが大好きですね。それに周りの友達からもよく言われてたんですよ、「杏里は絶対に年上がいいよ」って。

――逆に旦那さんは杏里さんのどんな所が好きだと言っているのでしょうか？

（近くにいる旦那さんに声かけながら）ねー？ 私のどんな所が好きなの〜？ え？ TikTokで喋ってる顔が可愛い？ それだけ？ 元気で明るいのがいい？ ……だそうです(笑)。

――旦那様は59歳ということですが、どんな方なのでしょうか。

婚姻歴などはなく、私で初婚です。本当に穏やかな性格の方です。楽しくて年の差を感じないくらいに気も合うし、夜の晩酌の時間もぜーんぶ楽しいですね。

――年齢のギャップなどで不安に思うことはありませんでしたか？

なんか、かつて結婚までいきそうな女性もいたみたいですよ。でも結局そこまで至らなかったそうです。

私は先ほども言いましたけど、前回の経験があるから、次は絶対に失敗したくないと思って選んだのがこの人なので、私の目に狂いはないと思います。とにかく今は毎日の幸せを噛み締めてます。

「ずっと子供が欲しかった」

――それは何よりです。前回の福島さんとの結婚は失敗でしたか。

そんなの、当たり前じゃないですか〜！ 私はずっと子供がほしかったんです。それに彼は今も格闘技とかのイベントとかで「坂口杏里の元夫」とかって色紙に書いてるらしくて。結婚したことを後悔さえしてます。まじでやめてほしいです。人の名前を使わないでほしいです。

――なるほど……。現在は専業主婦とのことですが、今はガールズバーはもう働いてないんですか。

はい、9月中頃にやめました。だから今は専業主婦ですね。旦那さんはカレーライスとかハンバーグとか、鍋が好きなので、朝ごはんと夜ご飯を作って一緒に食べてます。献立を考える毎日が楽しいです。

――話は少し遡り、昨年12月にInstagramのアカウントを削除されましたが、その前に《PayPayで助けてください なにもかも出来る事なら人生やり直したい》などとストーリーに投稿されてましたよね。あの当時はどういう状況だったのでしょうか。

あー、ありましたね。まあ、あの時はただのお小遣い稼ぎ感覚でやりました。本当に数万円ほど送って下さった方もいましたので、ありがたかったです。あの時、助けてくれた方には感謝です。でも今は全然幸せなんで！

――ちなみに今後も専業主婦をされていくのですか。何か活動などのご予定は。

今後はインフルエンサーとしてコスメとかカラコンとかのプロデュースもしたいし、旦那さんとYouTubeやりたいですね。ね〜、そろそろYouTubeチャンネルのページ作ってて来んない？（再び、近くにいるであろう夫へ話しかける杏里さん）

――なるほど、ということは、旦那さんもYouTubeに顔出しされるんですか。

いえ、なんかお面を被ったりして出ようかみたいな話はしてます。

――旦那さんとは、子供の話などはしたりするのですか。

もちろんしてます。私は子供がほしいですから。授かれたらいいなって思います。

――前回もスピード婚で、今回もいわばスピード婚ですが、今回は末長くお幸せに暮らせそうでしょうか。

もちろん生涯、一緒に暮らします。暮らせる未来しかないです。いま、本当に幸せです。

そう笑って見せる左手の薬指の結婚指輪。どちらのブランドかは「ナイショです」と教えてくれなかった。前回以上に早いゼロ日婚で再婚した坂口さんだが、今回は満面の笑顔で「生涯暮らせる」と断言した。