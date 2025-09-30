ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 深まる秋、色づく大興安嶺 中国内モンゴル自治区 深まる秋、色づく大興安嶺 中国内モンゴル自治区 深まる秋、色づく大興安嶺 中国内モンゴル自治区 2025年9月30日 16時7分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２８日、内モンゴル自治区ヤクシ市（フルンボイル市管轄下の県級市）で撮影した大興安嶺の日の出。（組み合わせ写真、ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞） 【新華社フルンボイル9月30日】中国内モンゴル自治区フルンボイル市の大興安嶺山脈西側斜面には、深まる秋の風景が広がっている。２８日、内モンゴル自治区ヤクシ市（フルンボイル市管轄下の県級市）に広がるグイマツ林。（フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）２５日、内モンゴル自治区アルグン市（フルンボイル市管轄下の県級市）に広がるシラカバ林と湿地。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）２５日、内モンゴル自治区アルグン市（フルンボイル市管轄下の県級市）に広がるシラカバ林。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）２５日、内モンゴル自治区アルグン市（フルンボイル市管轄下の県級市）の林で草を食べる牛の群れ。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）２８日、内モンゴル自治区ヤクシ市（フルンボイル市管轄下の県級市）で撮影した大興安嶺の日の出。（フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）２８日、内モンゴル自治区ヤクシ市（フルンボイル市管轄下の県級市）に広がるグイマツ林。（フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞） リンクをコピーする みんなの感想は？