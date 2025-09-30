◇プロボクシング「TREASURE BOXING PROMOTION 10」 日本スーパーバンタム級挑戦者決定戦8回戦 池側純（角海老宝石）《8回戦》細川兼伸（ワタナベ）（2025年10月1日 東京・後楽園ホール）

元WBO世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（34）が代表を務めるトレジャー・ボクシング・プロモーション10回大会の前日計量が30日、都内で行われた。セミファイナルの日本スーパーバンタム級挑戦者決定戦で対戦する同級1位の池側純（27＝角海老宝石）は55・2キロ、同級2位・細川兼伸（22＝ワタナベ）は55・1キロで一発クリアした。

昨年10月の同級挑戦者決定戦で敗れた日本同級王者・石井渡士也（24＝RE:BOOT）へのリベンジを見据える池側は「石井君にリベンジしたい。そのためにまずは明日の試合に勝つ」と力強く意気込んだ。

今年5月には元世界4階級制覇王者のドニー・ニエテス（43＝フィリピン）とのノンタイトル戦フルマーク判定勝ち。以降はWBC世界バンタム級2位の井上拓真（29＝大橋）のスパーリング相手を約1カ月務めた。「凄くいい緊張感の中で練習できた。守備も攻撃もトータルで強かったが通用する部分も確認できた。強い選手とやることで自分も強くなれた」と手応えを口にした。

細川とは過去にスパーリングで何度も手合わせ。手の内を知り尽くした相手との一戦へ「相手は（攻めに）来てくれるので僕次第。前でも後ろでも上回れれば」と自信満々に話した。

同興行では元世界2階級制覇王者・京口紘人さんの引退式も行われ、元WBO世界ミニマム級王者・谷口将隆（31＝ワタナベ）との引退記念スパーリングも予定している。