「ユニクロ」×「ニードルズ」がコラボ！ ベーシックなデザインに美しさ宿るフリースコレクション発売へ
「ユニクロ」は、10月31日（金）から、セレクトショップ「ネペンテス」の創立者・清水慶三がデザインを手掛けるブランド「NEEDLES」とコラボレーションしたフリースコレクション「UNIQLO and NEEDLES（ユニクロ アンド ニードルズ）」を、全国の「ユニクロ」店舗と「ユニクロ」オンラインストアで発売する。
【写真】お手頃価格！ 「ユニクロ」×「ニードルズ」ラインナップ＆価格一覧
■10月10日から先行予約販売を実施
今回登場する「ユニクロ アンド ニードルズ」は、「フリースジャケット」「フリースオーバーサイズカーディガン」「フリースワイドパンツ」の3型から成るコレクション。
「NEEDLES」らしい細部へのこだわりと「ユニクロ」のフリースが組み合わさることにより、ベーシックなデザインの中に追及された美しさが宿る特別なフリースコレクションで、ブラック、グレー、ベージュ、パープルをワントーンでまとめるシンプルなカラーを採用した3型を展開する。
モダンでリラックスしたシルエットに、「NEEDLES」らしいシックなカラーリングを施した「フリースジャケット」は、1970年代のヴィンテージアイテムから着想を得たアイテム。
無地とストライプのバリエーションで展開される「フリースオーバーサイズカーディガン」は、「NEEDLES」のアイコン的なパターンを「ユニクロ」のフィット感に合わせて調整された。
エレガントなストレートシルエットの「フリースワイドパンツ」は、生地と同色のサイドテープが施され洗練された印象を演出。「NEEDLES」とのコラボレーションならではの、美意識と世界観が詰まった新しいフリースをジェンダーレスで楽しめる。
コレクション発表に際し、清水は「1988年のネペンテス創業、1995年にNEEDLESを設立して以来、東京の神宮前から世界に向けて自分 たちのペースでの発信を続けてきました。軽やかで暖かいユニクロ社の代名詞とも言えるフリースにNEEDLESらしさを感じる蝶のモチーフやシルエットが加わり、アイコニックで特別なアイテムが生まれました」とコメント。
続けて「このコラボレーションにより幅広い層の皆さんへ、よりグローバルにNEEDLESの世界観をお届けできることを心から楽しみにしています」と喜びをあらわにした。
なお、本コレクションは、オンラインストアにて先行予約販売を実施。10月10日（金）の8時15分から10月16日（木）までに予約した人には、商品が入荷順次配送される。先行予約販売予定数は、上限に達し次第終了。オンライン先行予約販売で完売した場合も、店舗・オンラインサイトともに再度販売を実施する。
