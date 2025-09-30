¡Ö¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¸µÅ´¹©½ê¶ÐÌ³¥°¥é¥É¥ëà¼Ì¿¿½¸Í½¹ð¥«¥Ã¥Èá¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·æºî¤ÎÍ½´¶¡×
°µ´¬¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î(25)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ë¡Ö4th¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ä3½µ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10·î17Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ölotus serenity¡×¤ò¹ðÃÎ¡£T¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤ÇÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¿åÊÕ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖËÜ»ï¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤è¤·¤ÎÉ±¥»¥¯¥·¡¼¡£¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¤À¤è¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·æºî¤ÎÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤à¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¥À¥¤¥¹¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤Ï¡¢º´²ì¸©¤ÎÅ´¹©½ê¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿à¥¬¥Æ¥ó·Ïá¥°¥é¥É¥ë¡£2019Ç¯¤ËµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç¡¢º´²ì¤«¤é¤ÎÄÌ¤¤¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£