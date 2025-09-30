¡ÖÅ·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ëÅÓÃæ¡©¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á9¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»ÎàÅ·¶õ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö³¹¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¹â¤µ229¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¡Ä
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Îµ×ÊÝ°æÄ«Èþ¤¬¸ø³«¤·¤¿àÅ·¶õ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÙ»Î»³¤âNHK²°¾å¤âË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶õ¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¿²Å¾¤¬¤ë¤Î¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÏ¾åÌó230¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¡ÖSHIBUYA SKY¡×¤ËÐÊ¤ß¡¢·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ëÁÔÂç¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅ·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ëÅÓÃæ¡©¡×¡ÖÀä·Ê¤ÎÃæ¤ÇÈù¾Ð¤àÄ«Èþ¤µ¤ó¡×¡Ö³¹¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö·Ê¿§¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÅ·¶õ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µ×ÊÝ°æ¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Ö¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÁíÁªµó¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡ÖFLASH¡×¼çºÅ¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢NHKÁí¹ç¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£