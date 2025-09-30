¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡×°ìÅÓ¤Ê³¤·³Ãæ°Ó¤¬¡ÄËÜÅÄ¶ÁÌðàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤ªÃãÌÜ¤ÊÅù¿ÈÂç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥¦¥¥¦¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¸ý²¼¼ê¤Ê³¤·³Ãæ°ÓÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤ÉàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤ÎÅù¿ÈÂç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤¬¼«Ê¬¤Ç¡¢º£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤Æ²¿¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Êº£¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡¢¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢1·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ÖECHOES¡×(¸¸Åß¼Ë)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤¿¤ê¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÊÆ¹ñ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö10ºý¤ÏÇã¤¦¤è¡×¡Ö¥¦¥¥¦¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2016¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£½ÕÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸ý²¼¼ê¤À¤±¤É°ìÅÓ¤Ê³¤·³Ãæ°Ó¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£