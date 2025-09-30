【速報】勤務先の認可保育所で５歳女児の尻を触った疑い 保育士の男（２１）を再逮捕 別の女児へのわいせつ疑いで逮捕・起訴 兵庫・加古川市
認可保育所で５歳の女の子の尻を触るなどわいせつな行為をしたとして、２１歳の保育士の男が再逮捕されました。男は別の女の子の下半身を触るなどした疑いで既に逮捕・起訴されています。
不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、大阪市北区の保育士・橋爪竣平容疑者（２１）です。
警察によりますと、橋爪容疑者は今年６月から８月にかけて、勤務先の兵庫県加古川市の認可保育所で、通っている５歳の女の子の服の上から尻を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。
今回の被害女児の親が警察に被害届を出したことで新たに事案が発覚。橋爪容疑者が前回逮捕された際の報道を目にしたことから、被害の申告に至ったということです。
初回の逮捕時は「仕事の悩みなどでイライラして園児の体を触ってしまいました」と容疑を認めていた橋爪容疑者ですが、今回の容疑については「今は思い出せません」と容疑を否認しているということです。
警察は橋爪容疑者が他の女の子にもわいせつな行為をしていた可能性もあるとみて捜査しています。