日本時間29日、レギュラーシーズンの全162試合を終えたドジャース。

同25日にはパドレスとの首位争いを制し、4年連続23回目の地区優勝を決めましたが、同10月1日から始まるポストシーズンの前に、今シーズンを振り返ってみましょう。

「MLB東京シリーズ」と称され、カブスとの開幕戦は日本の東京ドームで行われました。大谷翔平選手の第1号も日本のファンの前で披露するなど、ここで2連勝してアメリカに戻ると、同28日のタイガース戦から6連勝を飾り、開幕8連勝と幸先のよいスタートを切ります。

チームの要・大谷選手は今季もホームラン量産体制で、その勢いは止まらず。さらに日本時間6月17日に663日ぶりに投手として復帰を果たし、二刀流復活を成し遂げました。

優勝に向け順風満帆に見えましたが、8月、エンゼルスに3連敗を喫したことでドジャースは一時首位陥落。それでも続くカードでパドレスをスイープし、首位の座を奪い返しました。

同9月7日のオリオールズ戦で山本由伸投手がノーヒットノーラン達成まであと1アウトに迫るも、直後にソロホームランを許し、その後中継ぎ陣が逆転を許すという試合も。

パドレスと首位争いを続ける中で苦しい試合もありましたが、投打で勝利を積み重ねたドジャースは、26日のダイヤモンドバックス戦で4年連続23回目の地区優勝を果たします。

9月に入り再びホームラン量産体制となった大谷選手は、この優勝に大きく貢献。同試合で54号本塁打を放ち昨年に並ぶと、29日の最終戦では自身キャリアハイとなる55号を記録し、2年連続「50ホームラン20盗塁」も達成しました。

またドジャース一筋18年のクレイトン・カーショー投手が今季限りでの現役引退を決断。長年ドジャースを支え続けたベテラン左腕が、同29日の公式戦最終戦に先発し、勝利投手となってマウンドを後にしました。

ドジャースは明日同10月1日からのポストシーズンで、レッズとの戦いが始まります。