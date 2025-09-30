ËâºÀÅÍ¡¡ºÊ¡¦ÌðÂô¿´¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Ì³¤á¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é½÷À¤Ï½ª¤ï¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸µK¡½1À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê46¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÌðÂô¿´¡Ê44¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¡£ÌðÂô¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö³ÊÆ®²ÈÉ×ÉØ¤ÎÀ¸³è¹ðÇò¡×¤È¤·¤Æ·ëº§19Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëËâºÀÅÍ¡¦ÌðÂôÉ×ºÊ¡¢º£Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤¿K¡½1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î³ÊÆ®²È¡¦ÉðÂº¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¸ý°ª¤Î¿·º§É×ÉØ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿·º§¤ÎÉðÂº¡¦Àî¸ýÉ×ºÊ¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÉ×ÉØ¤ÎËâºÀÅÍ¡¦ÌðÂôÉ×ºÊ¤ËÂÐ¤·¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤«¤éÉ×ÉØÀ¸³è¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢»ä¤Î°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´Ö¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÉ×¤¬¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤´ÈÓ¤¬¤¹¤°½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÉ×¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë»ä¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°ì½ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¹ðÇò¡£ËâºÀÅÍ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥¸¥à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢ËÍ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÌðÂô¤¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö3Ç¯¤°¤é¤¤¡¢É×¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌðÂô¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È½µ1¡¢º£¡¢½µ2¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½µ1¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡È¤½¤ÎÂÎ¡¢¤Þ¤¿Æß¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢½µ1¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤»þ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤º»þ´Ö¤òºî¤ë¡£¤Ç¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¡È¤Þ¤¿¤ä¤»¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÌðÂô¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢1¥«·îÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¼¡¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä½Å¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ç¡¢Îý½¬ÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï²¼È¾¿È¤ÎÆü¡¢¾åÈ¾¿È¤ÎÆü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡ÖËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤ÏÌðÂô¤µ¤ó¤Ï³ÊÆ®µ»¤ÎÂç²ñ½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢ËÍ¤Ï´ðËÜ¤Û¤éËÍ¡¢·ëº§¤·¤¿¤é¤â¤¦¡¢½÷À¤Ï½ª¤ï¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Ïº§°ùÆÏ½ñ¤¯¤È¤¤Ë¡È¤â¤¦½÷À¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£ÌðÂô¤¬¡ÖÍ·¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÊäÂ¡£ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬27ºÐ¤°¤é¤¤¡£¤Ç¡¢Í·¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ü¤µ¤ó¤Ï´ñÎï¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ä¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¾®¿ùÎµ°ì¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£À¨¤¤·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¼¤ë¤±¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¾å¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ß·Éô¤¬¡Öº£¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÃæ¡¢ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤¤ì¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢½ª¤ï¤é¤»¤¿²¶¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¹ü³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶ÚÆù¤Ç¡¢ÂÎ¤Î·ÁÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï¡Ö¡ÊËâºÀÅÍ¤â¡Ë½µ4¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ä¤¤¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë½µ1¤°¤é¤¤¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤â80ºÐ¤È¤«Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£É×¤Ï10Ç¯¸å¤â20Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£