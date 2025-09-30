声優の内田真礼さんと石川界人さんが結婚したことを30日、それぞれのSNSで発表しました。

内田さんと石川さんは、それぞれのXを更新し「突然のご報告となりますが このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。

続けて、「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました」と、感謝を伝えました。

結婚の経緯については、「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です」とし、「ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と、つづりました。

そして、今後については「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち 人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み 今後の活動に活かしていきたいと考えております」と、コメントしています。

最後に、「未熟な二人ではございますが 今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづっています。

■内田真礼さんの弟・雄馬さんも祝福

公式サイトによると、2人はともに東京都出身。内田さんは、『うる星やつら』の三宅しのぶ役や、『中二病でも恋がしたい！』の小鳥遊六花役などで知られ、石川さんは『僕のヒーローアカデミア』の飯田天哉役や、『ハイキュー!!』の影山飛雄役、『境界のRINNE』の六道りんね役など数々の作品に出演しています。

そして、内田真礼さんの弟で同じく声優として活躍する内田雄馬さんも、自身のSNSを更新し「おめでとう姉さん よろしく義兄さん(弟)」とつづり、2人を祝福しました。