フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」が２７日に放送され、ダチョウ倶楽部・寺門ジモン、肥後克広が出演した。

千原ジュニアは、食通として知られるジモンの「らしいエピソード」を披露。

「ジモンさんの食事会に行く仲間に、俺の非常に近い友人が１人いるんですよ。その友人はスゴく美食家で。おいしいと思うイタリアンさんを（友人が）『ジモンさん、おこがましいかも知れませんけど、僕がおいしいと思うイタリアンで。もし良かったら…』って（友人とジモン）２人で行ったんやって」と振り返った。

ジュニアは「俺、めっちゃそこ、おいしい！と思う所。ワンオペで１人でやってる。兄ちゃんがやってる。ホンマにイタリアンが好きで」とその店のクオリティーを絶賛。

ジュニアは「（食事後のジモンがシェフに）『それよりさ？Ｔシャツ生乾きの匂いするから。それ、替えた方がいいわ』って。思ったって言われへんやん…。それをズバっていうところがスゲーなって。『シェフは鼻が良くないとダメだから。そんな生乾きのＴシャツを着ちゃダメ』って」と明かした。

ジモンは「思い出した…。大変、申し訳ありませんでした！」と謝りながら「その人のレストランの料理を見て（クオリティーに）光があったから。悪い方にしてほしくなくて。（店が）もっと伸びるなら絶対、まず洋服からって思ったのよ…」と申し訳なさそうに話した。

７人組女性アイドルグループ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ・村川緋杏は、ふかわりょうから「デートで彼氏がやったらどう？」と聞かれ「最悪ですね…。最悪！」とバッサリ。爆笑させていた。