女優の大竹しのぶ（68）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。人気俳優とのオフショットが反響を呼んでいる。

11月に開幕する舞台公演「リア王」のため、現在稽古中の大竹。この日は「頑張ってます、頑張ります」と書き出し、「鈴鹿央士くんも頑張ってます」と報告。同公演が初舞台となる鈴鹿の様子を「初めての舞台だけど、みんなに愛され、みんなと一緒に一日いちにち、成長しています」と伝えた。

続いて「始まる前におうじくんが頂いたケーキ、お裾分けしてもらった私」と、スイーツを手にした2ショット写真をアップ。「そして今日もTシャツ前後ろ逆に着ていた私。取材が終わってから気がついた」と明かし、自身の役どころにちなんで「あー、こんな王様でごめんなさい」と“謝罪”。やや首元が詰まったトップス姿を公開した。

この投稿にフォロワーからは「可愛い」「リア王、楽しみです♪」「いい2ショットですね！」などの声の他、「こんな私が言うのもアレですけど どうか央士君をよろしくお願いします」「これからも央士君を宜しくお願いします」「鈴鹿央士くん、相変わらず可愛いな」「おうじクン、初舞台なんですね。がんばれ〜！」「鈴鹿央士君をよろしくお願いしま〜す」などのコメントが寄せられた。