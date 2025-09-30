【関東地方】１０月のスタートは「雷雨」に注意

１０月１日（水）は、上空の寒気や湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるでしょう。天気の急な変化、突然の雨や落雷に注意しましょう。雷注意報を発表する可能性があります。

１０月１日（水）

【警報級大雨のおそれ】雨シミュレーション

早い所では朝から雨が降り出し、夕方からは雨が強まり雷を伴い激しく降るおそれがあります。気象台では「東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城」では【警報級の大雨となる可能性】があると発表しています。画像で確認できます。

【発雷確率】シミュレーション １０月１日（水）

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

夕方にかけて発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

週間予報（東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城）

週間予報（天気マークと予想気温）は画像で確認できます。特に、あす１日（水）は、雨で気温が上がらず、東京都心の予想最高気温は２３℃ときょうより５℃も低い見込みです。あすは長袖のほうが良いかもしれません。

寒気のシミュレーション３０日（水）～１０月２日（木）

上空約５５００ｍには、東日本には氷点下１２℃以下の、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。上空の寒気と地上との気温差が大きくなるため、大気の状態が不安定になります。

