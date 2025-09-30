「祖父母に頼る育児」は親孝行？ それとも甘え？ 読者の意見も真っ二つ「口出しされたくない派」も多数！
2023年に配信されたコミック【祖父母に子育て頼っちゃダメですか？】。読者からは「2年ぐらい前の話だったかな。読んでいてうわぁってなって、三者三様の結末があって面白かったです！」「主人公含めて登場人物全員が、他人のやり方に口出ししすぎというか…」と回顧する意見が寄せられました。
これは、お隣同士の3家族をめぐるお話ーー。子育ての中心は母親だという気持ちが強い葵。祖父母に子育てを頼るのは親孝行だと言う緑。自分の生い立ちに複雑な思いを抱えている茜。母親3人はそれぞれに悩みを抱え、自分が信じる「正しい育児」を模索していました。でも…、正しい育児ってなんだろう？
葵はちゃんとした母でいたいと思っていました。緑が実母に子育てを頼り切っていて、お弁当作りまでしてもらっていることをよく思っていませんでした。そんな頑張りすぎる葵に義母は心配するのですが…。
■それってマウント？ ママ友にモヤモヤ
義母に口を出されるのが嫌な葵。義母にやってもらうことも苦手としていました。ドタバタしながら登園すると、緑に出くわし、褒めているのかけなしているような事を言われて…？
こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■読者の意見は…？
まずは、子どもの「お弁当の日」の場面での意見です。
次に、子育てを巡る実母や義母との関係についての意見です。
・自分でやりたいタイプなのに義母に口出されるのは嫌だわ…。
・したいようにすればいい。頼りたくて頼られたいなら頼ればいいよねー。私は頼りたくない、私が子育てしたいし見たい。だから仕事をセーブしたい。
・したいようにすればいい。頼りたくて頼られたいなら頼ればいいよねー。私は頼りたくない、私が子育てしたいし見たい。だから仕事をセーブしたい。
最後に、実母に子育てを頼っている緑が「私にはできないなー」と、葵の子育てについて話す場面での意見です。
・何が言いたいんだか…。マウントと思われてもしょうがないやね。ただ、頼りたくない気持ちもわかるけど、全部自分ではいつかプツンと切れちゃうから程々にとは言いたい。
・よそはよそ、うちはうちでいいやんねぇ。
・隣の芝生は青いよねー。どちらも一長一短だけど。生きてる環境も考えも違うんだから、友達じゃあるまいしあんまりベラベラ自分の考えを言わないしかないって感じだよね…。
・それを相手に伝える意味ってあるのかな笑ただのマウントモンスター。嫌味な人。
・なんか、これ考え方の違いというか、それはそれでいいと言うか。単純な話、お互い気にしなきゃいいと思う。お互いの話にそーだねー、そーなんだねーで、聞き流すくらいがちょうどいい気がするけどな！
・よそはよそ、うちはうちでいいやんねぇ。
・隣の芝生は青いよねー。どちらも一長一短だけど。生きてる環境も考えも違うんだから、友達じゃあるまいしあんまりベラベラ自分の考えを言わないしかないって感じだよね…。
・それを相手に伝える意味ってあるのかな笑ただのマウントモンスター。嫌味な人。
・なんか、これ考え方の違いというか、それはそれでいいと言うか。単純な話、お互い気にしなきゃいいと思う。お互いの話にそーだねー、そーなんだねーで、聞き流すくらいがちょうどいい気がするけどな！
共働き夫婦にとって、祖父母の育児参加は悩みが尽きませんね。頼りたい人がいる一方で、自分で頑張りたい人にとっては、口出しされたくないと思うことも。
読者からは「よそはよそ、うちはうち」「隣の芝生は青い」など、どちらにせよ悩みは尽きないという意見も寄せられました。また、ママ友は友達ではないから、お互い干渉しない方が良いという意見も。
緑は、親に頼るのは孝行のうちと言い切りますが、果たしてそうなのか…？親側の意見も飛び出して…?!
(ウーマンエキサイト編集部)