2023年に配信されたコミック【祖父母に子育て頼っちゃダメですか？】。読者からは「2年ぐらい前の話だったかな。読んでいてうわぁってなって、三者三様の結末があって面白かったです！」「主人公含めて登場人物全員が、他人のやり方に口出ししすぎというか…」と回顧する意見が寄せられました。

ママ友 に言えない 子育ての悩み葵はちゃんとした母でいたいと思っていました。緑が実母に子育てを頼り切っていて、 お弁当 作りまでしてもらっていることをよく思っていませんでした。そんな頑張りすぎる葵に義母は心配するのですが…。■それってマウント？ ママ友 にモヤモヤ義母に口を出されるのが嫌な葵。義母にやってもらうことも苦手としていました。ドタバタしながら登園すると、緑に出くわし、褒めているのかけなしているような事を言われて…？こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマン エキサイト で公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は…？まずは、子どもの「 お弁当 の日」の場面での意見です。次に、子育てを巡る実母や義母との関係についての意見です。

・自分でやりたいタイプなのに義母に口出されるのは嫌だわ…。



・したいようにすればいい。頼りたくて頼られたいなら頼ればいいよねー。私は頼りたくない、私が子育てしたいし見たい。だから仕事をセーブしたい。

