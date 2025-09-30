福島県会津若松市は、市内の東山、芦ノ牧両温泉の大型の空き旅館・ホテルの解体、撤去に向け、１０月１日から入湯税の税率を１５０円から３５０円に引き上げる。

増額分は解体、撤去事業などの支援金に充てる。入湯税は温泉施設の利用者から徴収する目的税で、県内５７市町村で導入されているが、温泉街の景観整備を目的に税率を上げるのは初めての試みだ。（高松秀明）

両温泉は合計で年間約７０万人が訪れる人気の観光地。しかし、一部の空き旅館・ホテルは老朽化し、景観の悪化が課題となっている。中には２０年以上使用されず、壁がはがれたり、ガラスが割れたりしたまま放置され、廃虚化した大型の建物もある。

両温泉の観光協会と市は２０２３年２月、空き旅館・ホテルの解体、撤去などの景観整備事業を盛り込んだ計画をまとめた。ただ、大型建物の解体、撤去には１棟あたり１億円以上の費用が見込まれ、民間だけでは対応が難しいとされる。官民一体で事業を進めるため、市は２４年１２月、税条例を改正して入湯税の引き上げを決めた。期間は２５年１０月〜３５年９月で、増額分の２００円はすべて基金に積み立てて、事業計画の支援に生かす方針だ。

積立額は１０年間で約１４億円を見込む。市は２５年４月、補助金の交付要綱を策定。空き旅館・ホテルの撤去は上限なしで工事費の４分の３以内、跡地活用は上限１億円で３分の２以内の補助金を交付するもので、事業計画に盛り込まれた空き店舗の撤去や改装、観光スポットの整備なども支援の対象にする考えだ。

両温泉では空き旅館・ホテルのうち、大型で廃虚化が進む計５施設の解体、撤去が計画されている。東山温泉観光協会の平賀茂美会長は「廃旅館は温泉街の景観を損ねるだけでなく、防犯や安全面などからも問題がある」と指摘。「市と連携して解体、撤去を進めて魅力的な温泉街にしていきたい」と話す。

県市町村財政課によると、県内で入湯税を設けているのは５７市町村あり、税率は１人あたり１日１００円〜１５０円。これまで温泉街の景観整備の財源確保を目的に税率が引き上げられたことはないとしている。

県旅館ホテル生活衛生同業組合の木村泰司事務局長は「廃屋になった空き旅館・ホテルは県内のほかの温泉地でも問題になっている。会津若松市の取り組みがうまくいけば解決のモデルケースになる」と語る。

入湯税の税率変更には税を納付する施設利用者の協力が必要なため、東山、芦ノ牧両温泉の観光協会は２４年１〜２月、宿泊者を対象に入湯税引き上げに関するアンケートを実施。協会に加盟する旅館・ホテルに宿泊した９５８人のうち「使い道が明確になっていれば協力したい」と回答した人は９割に上ったという。

市は入湯税引き上げに向け、２５年６月に告知のポスターを作り、両温泉の旅館・ホテルで掲示してもらっている。「東山・芦ノ牧温泉地域の景観修景の支援に活用する」と引き上げの目的を明確にしているのが特徴で、市のホームページで事業計画を公開し、協力を呼びかけている。