歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。

双子を出産したことを報告しました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 双子出産を報告「名前を呼べるしあわせ 大好きだよ」二人とも2600g越え「人生かけて守っていきたい」





翔子さんは「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」「母子共に健康です！ 2人とも2600g越え！ 産声もしっかりしてました」と元気に報告。

「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います」「二人ともギュッと指を握ってくれました」「可愛すぎる、、！」「名前を呼べるしあわせ大好きだよ」と、いっぱいの愛を表現しています。



日々、中川翔子さんは、自身のSNSに双子妊娠中の状況などを、手描き「絵日記」などと共に報告。

前日の投稿では「人生最大級に、人生が変わる明日！！みんな！！オラに元気をわけてくれ！！！！！」と、ファンに向けて呼びかけていました。



【 中川翔子（なかがわ・しょうこ）さん プロフィール 】

1985年生まれ。2002年に芸能界デビューし、「しょこたん」の愛称で親しまれる。歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターとして多方面で活躍中。

2006年に「Brilliant Dream」で歌手デビューし、同年の3rdシングル「空色デイズ」はアニメ『天元突破グレンラガン』主題歌として大ヒット。「第58回NHK紅白歌合戦」では同曲を披露。2024年リリースの「ACROSS THE WORLD」は『機動戦士ガンダム：銀灰の幻影』主題歌に起用され、オリコン3位を記録。

声優としても活躍し、『ポケットモンスター』映画シリーズに12年連続出演。

2019年には著書『「死ぬんじゃねーぞ!!」いじめられている君はゼッタイ悪くない』を出版し、同書からの文章「心のアンテナ」が中学校道徳教科書（令和7年度版）に掲載されるなど、メッセージ性のある発信も注目を集める。

2025年には「卒業式にもう一度出たい人」を対象としたフリースクール『空色スクール』を開校し、校長として授業と卒業式を実施。

Xのフォロワー数は約93万人を誇り、YouTubeチャンネル登録者数は約96万人。発信力・影響力ともにトップクラスを誇る存在として、世代を超えて多くのファンを魅了し続けている。

猫好きとしても知られ、10年以上にわたり動物愛護団体やボランティアと連携し、猫の保護活動や里親探しを継続中。

歌手、タレント、声優、女優、イラストレーターと、多方面で活躍を続けるマルチクリエイター。



【担当：芸能情報ステーション】